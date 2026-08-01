Exposition Janine Pascal Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau
mardi 25 août 2026 · Place François Mitterrand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Exposition Janine Pascal
Du 25/08 au 13/09/2026 tous les jours. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-25
Un univers nourrit d’émotions, de poésie et d’histoires de musiciens.
Découvrez les œuvres de Janine Pascal une artiste passionnée, qui se définit comme une peintre de figuration lyrique qui aime les formes, les couleurs, l’écriture et la musique. .
Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
A world filled with emotions, poetry, and stories about musicians.
L’événement Exposition Janine Pascal Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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