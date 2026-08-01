UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Exposition Janine Pascal Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

mardi 25 août 2026 · Place François Mitterrand · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Centre de Développement Culturel
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Martin-de-Crau

Exposition Janine Pascal

Du 25/08 au 13/09/2026 tous les jours. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-08-25

Un univers nourrit d’émotions, de poésie et d’histoires de musiciens.
Découvrez les œuvres de Janine Pascal une artiste passionnée, qui se définit comme une peintre de figuration lyrique qui aime les formes, les couleurs, l’écriture et la musique.   .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80  info@cdc-smc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A world filled with emotions, poetry, and stories about musicians.

L’événement Exposition Janine Pascal Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)