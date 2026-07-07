Marché nocturne Centre-ville Saint-Martin-de-Crau
mardi 7 juillet 2026 · Centre-ville · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Marché nocturne
Mardi 7 juillet 2026 de 18h à 23h30. Centre-ville Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07
L’été est là ! Les balades nocturnes aussi !
Dès le début de soirée, à la fraîche, venez flâner le long des stands du marché nocturne en centre-ville. Prenez le temps de vous installer à une terrasse de café, et profitez de l’instant. .
Centre-ville Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29
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English :
Summer is here! So are the nighttime walks!
L’événement Marché nocturne Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-29 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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