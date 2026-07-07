UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Marché nocturne Centre-ville Saint-Martin-de-Crau

mardi 7 juillet 2026 · Centre-ville · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
Avenue de la République
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Martin-de-Crau

Marché nocturne

Mardi 7 juillet 2026 de 18h à 23h30. Centre-ville Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 23:30:00

Date(s) :
2026-07-07

L’été est là ! Les balades nocturnes aussi !
Dès le début de soirée, à la fraîche, venez flâner le long des stands du marché nocturne en centre-ville. Prenez le temps de vous installer à une terrasse de café, et profitez de l’instant.   .

Centre-ville Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer is here! So are the nighttime walks!

L’événement Marché nocturne Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-29 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)