Souvenirs militaires dans la plaine de Crau. Conserver ou effacer ? Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Souvenirs militaires dans la plaine de Crau. Conserver ou effacer ?

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 12h30.

Durée : 3h . Ecomusée de la Crau 2 place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Quand l’histoire laisse son empreinte sur la nature.

Dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, cogérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, perdurent des traces d’activités militaires de la Seconde Guerre mondiale et des années qui ont suivi. Entre reliques de constructions bétonnées et impacts des destructions de munitions, nous évoquerons les conséquences à long terme de ces activités sur la flore et la faune ainsi que les moyens d’y remédier. .

Ecomusée de la Crau 2 place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

When history leaves its mark on nature.

L’événement Souvenirs militaires dans la plaine de Crau. Conserver ou effacer ? Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]