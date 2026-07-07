Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

À la rescousse des libellules du canal de Vergière

Samedi 29 août 2026 de 9h à 12h.

Durée : 3h . Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une plante envahissante menace ce joyau de biodiversité… Venez relever le défi !

Le canal de Vergière, qui traverse la plaine de la Crau, est bien plus qu’un simple cours d’eau, c’est un site reconnu au niveau européen pour sa richesse odontologique : 49 espèces de libellules recensées, soit quasiment la moitié des espèces présentes en France !

Problème, une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du Sud, la Jussie, représente une menace pour cet écosystème aquatique. Elle a colonisé une grande partie du cours d’eau, étouffant les espèces locales et perturbant l’équilibre fragile de ce milieu. La solution, un arrachage manuel de la Jussie, permettant de rétablir l’écoulement de l’eau et l’épanouissement de la faune et de la flore locale.

Courageuses et courageux, venez à la rescousse des libellules du canal de Vergière ! .

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

An invasive plant is threatening this gem of biodiversity. Come take on the challenge!

L’événement À la rescousse des libellules du canal de Vergière Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]