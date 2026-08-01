Concert Au fil des cordes Rue du Logisson Saint-Martin-de-Crau
vendredi 28 août 2026 · Rue du Logisson · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Concert Au fil des cordes
Vendredi 28 août 2026 de 21h à 22h30. Rue du Logisson Jardin Marie-rose Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Portés par des influences musicales différentes, quatre musiciens offrent un concert à la personnalité affirmée.
Entre swing, classique, jazz et tango, ce quartet revisite certaines compositions sans jamais rien laisser au hasard comme du Vivaldi en version swing ou du Bohemian Rapsody version manouche…. Originalité et virtuosité sont au rendez-vous ! .
Rue du Logisson Jardin Marie-rose Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Drawing on a variety of musical influences, four musicians deliver a concert with a distinct personality.
L’événement Concert Au fil des cordes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)
- Marché nocturne Centre-ville Saint-Martin-de-Crau 4 août 2026
- Salon Nature et Bien-être Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau 22 août 2026
- Exposition Janine Pascal Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau 25 août 2026
- À la rescousse des libellules du canal de Vergière Saint-Martin-de-Crau 29 août 2026
- Souvenirs militaires dans la plaine de Crau. Conserver ou effacer ? Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau 11 octobre 2026