Concert Au fil des cordes Rue du Logisson Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Concert Au fil des cordes

Vendredi 28 août 2026 de 21h à 22h30. Rue du Logisson Jardin Marie-rose Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Portés par des influences musicales différentes, quatre musiciens offrent un concert à la personnalité affirmée.

Entre swing, classique, jazz et tango, ce quartet revisite certaines compositions sans jamais rien laisser au hasard comme du Vivaldi en version swing ou du Bohemian Rapsody version manouche…. Originalité et virtuosité sont au rendez-vous ! .

Rue du Logisson Jardin Marie-rose Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

Drawing on a variety of musical influences, four musicians deliver a concert with a distinct personality.

L’événement Concert Au fil des cordes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)