Nocturne Zen Placette César Bernaudon Saint-Martin-de-Crau
samedi 8 août 2026 · Placette César Bernaudon · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Nocturne Zen
Samedi 8 août 2026 de 19h à 23h30. Placette César Bernaudon Boutiques Lunatia et High five Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Vos boutiques ouvrent en nocturne !
Soirée food-truck avec ambiance musicale chill, tatouages, univers bien-être et détente. .
Placette César Bernaudon Boutiques Lunatia et High five Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 97 87 71
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English :
Your stores are open late!
L’événement Nocturne Zen Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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