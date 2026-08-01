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AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Nocturne Zen Placette César Bernaudon Saint-Martin-de-Crau

samedi 8 août 2026 · Placette César Bernaudon · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Placette César Bernaudon
Adresse
Boutiques Lunatia et High five
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Martin-de-Crau

Nocturne Zen

Samedi 8 août 2026 de 19h à 23h30. Placette César Bernaudon Boutiques Lunatia et High five Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Vos boutiques ouvrent en nocturne !
Soirée food-truck avec ambiance musicale chill, tatouages, univers bien-être et détente.   .

Placette César Bernaudon Boutiques Lunatia et High five Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 97 87 71 

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English :

Your stores are open late!

L’événement Nocturne Zen Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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