René for ever Avenue de plaisance Saint-Martin-de-Crau
vendredi 14 août 2026 · Avenue de plaisance · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
René for ever
Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h. Avenue de plaisance Arboretum Jardin de Gaston Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Découvrez ce théâtre de rue de la Compagnie Neshikot, poétique et touchant.
Allez à la rencontre d’une marionnette à taille humaine. Martine, après le décès de son mari René, se balade avec une pantoufle de son bien-aimé. Quelqu’un pourrait-il la chausser ? René peut-il être remplacé ? .
Avenue de plaisance Arboretum Jardin de Gaston Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
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English :
Discover this poetic and moving street theater performance by the Neshikot Company.
L’événement René for ever Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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