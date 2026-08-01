René for ever Avenue de plaisance Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

René for ever

Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h. Avenue de plaisance Arboretum Jardin de Gaston Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découvrez ce théâtre de rue de la Compagnie Neshikot, poétique et touchant.

Allez à la rencontre d’une marionnette à taille humaine. Martine, après le décès de son mari René, se balade avec une pantoufle de son bien-aimé. Quelqu’un pourrait-il la chausser ? René peut-il être remplacé ? .

Avenue de plaisance Arboretum Jardin de Gaston Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

Discover this poetic and moving street theater performance by the Neshikot Company.

L’événement René for ever Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)