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AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Taureau piscine avenue du Foirail Saint-Martin-de-Crau

samedi 8 août 2026 · avenue du Foirail · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
avenue du Foirail
Adresse
Arènes Louis Thiers
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Saint-Martin-de-Crau

Taureau piscine

Samedi 8 août 2026 de 21h30 à 23h30.

Vendredi 14 août 2026 de 21h30 à 23h30. avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-14

Venez participer à deux heures de bonne humeur et de fous rire !
Entre amis ou en famille belle soirée en perspective le but des participants etant d’inciter la vachette à rentrer dans la piscine !   .

avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80 

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English :

Come join us for %E0 two hours of fun and laughter!

L’événement Taureau piscine Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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