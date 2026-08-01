Taureau piscine avenue du Foirail Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Taureau piscine

Samedi 8 août 2026 de 21h30 à 23h30.

Vendredi 14 août 2026 de 21h30 à 23h30. avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-14

Venez participer à deux heures de bonne humeur et de fous rire !

Entre amis ou en famille belle soirée en perspective le but des participants etant d’inciter la vachette à rentrer dans la piscine ! .

avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80

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English :

Come join us for %E0 two hours of fun and laughter!

L’événement Taureau piscine Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)