Tournée d’été La Marseillaise Avenue du foirail Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Tournée d’été La Marseillaise

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 20h. Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez célébrez la culture populaire avec la tournée d’été La Marseillaise !

Du rock festif aux grands classiques de la chanson française et internationale, des années 80 aux hits d’aujourd’hui, chaque soirée est pensée comme une fête collective. Une première partie karaoké, suivie d’un tribute JJ Godman et pour finir la soirée un DJ qui transformera les arènes en piste de danse à ciel ouvert. .

Avenue du foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29

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English :

Come celebrate popular culture with the La Marseillaise tour!

L’événement Tournée d’été La Marseillaise Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)