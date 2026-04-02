En Daban en concert Laàs
En Daban en concert Laàs vendredi 22 mai 2026.
Laàs
En Daban en concert
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
En Daban est un groupe lancé aux hasards de circonstances par un groupe d’amis mais avec des certitudes des valeurs de solidarité et de partage. Valeurs de nos ancêtres et nos racines qui se retrouvent à travers leurs chants entraînants. Leurs créations sillonnent et racontent le Béarn ainsi que leur histoire tournée avec confiance vers l’avenir.
Des chansons chantées en polyphonie à trois ou quatre. La vingtaine de chanteurs et chanteuses accompagnés de deux musiciens sous la houlette de Jean Claude Oustaloup vous embarquent dans leur histoire en comptant sur votre participation active ! .
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com
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English : En Daban en concert
L’événement En Daban en concert Laàs a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Béarn des Gaves
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