Cabaret par la compagnie Amazone Laàs
Cabaret par la compagnie Amazone Laàs dimanche 31 mai 2026.
Laàs
Cabaret par la compagnie Amazone
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vibrez aux rythmes des chansons de cabaret, laissez vous séduire par le glamour de ses Girls, évadez vous dans leur univers fantastique. Un spectacle fantastique qui vous enchantera…
Des filles somptueuses, des costumes magnifiques, Les Amazones vous guideront pendant 1h30 et pour le plus grand bonheur de tous, sur le chemin du Music-Hall. En ce jour de fête des mères, la fourmi rouge se pare de plumes, de strass et de paillettes ! .
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com
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English : Cabaret par la compagnie Amazone
L’événement Cabaret par la compagnie Amazone Laàs a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Béarn des Gaves
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