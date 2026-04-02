Laàs

Concert avec Les dézindéguts

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le nom du groupe part d’une blague et représente bien ce qu’ils sont un mélange entre l’expression béarnaise désintenut et leur côté un peu dézingué . Voici donc les dézindéguts.

Et comme leur nom l’indique, ils transmettent cette belle énergie un peu déjanté à travers leur tour de chant. Des reprises du monde entier (en français, en basque, en béarnais, en corse, en

Italien, en espagnol et même en slovène !). Le tout revisité à leur sauce forcément joyeuse, ils transmettent un air de jeunesse et de modernité.

Ils sont les récents lauréats des bastides enchantées . L’assurance d’une cure de jouvence en chansons ! .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

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English : Concert avec Les dézindéguts

L’événement Concert avec Les dézindéguts Laàs a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Béarn des Gaves