En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble Clos des Maladries Avize

Avize

En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble

Clos des Maladries 436 Avenue Jean Jaurès Avize Marne

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Le format est simple dans son principe, mais exigeant dans son exécution une fois par mois, un déjeuner unique prend place dans un domaine viticole ou au cœur des vignes.

Au-delà de l’expérience gastronomique, le projet s’inscrit dans une démarche globale où chaque élément participe à la construction d’un ensemble cohérent le paysage, le vin, la cuisine et la scénographie de table.

Les arts de la table, développés à travers Maison Suzette, occupent une place centrale dans cette approche. Ils prolongent et structurent l’expérience, en dialogue direct avec le lieu et l’assiette.

Chaque édition devient ainsi une composition unique aux côtés d’un(e) chef(fe), d’un lieu choisi en collaboration avec les vignerons(nes) et d’une sélection de vins précise, pensée pour le partage.

Dimanche 24 mai 2026

Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble

Lieu Clos des Maladries

436 avenue Jean Jaurès 51190 Avize

Verre d’accueil inclus .

Clos des Maladries 436 Avenue Jean Jaurès Avize 51190 Marne Grand Est

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English : En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble

L’événement En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble Avize a été mis à jour le 2026-05-12 par Reims Tourisme & Congrès