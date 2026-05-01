En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble Clos des Maladries Avize
En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble Clos des Maladries Avize dimanche 24 mai 2026.
Avize
En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble
Clos des Maladries 436 Avenue Jean Jaurès Avize Marne
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Le format est simple dans son principe, mais exigeant dans son exécution une fois par mois, un déjeuner unique prend place dans un domaine viticole ou au cœur des vignes.
Au-delà de l’expérience gastronomique, le projet s’inscrit dans une démarche globale où chaque élément participe à la construction d’un ensemble cohérent le paysage, le vin, la cuisine et la scénographie de table.
Les arts de la table, développés à travers Maison Suzette, occupent une place centrale dans cette approche. Ils prolongent et structurent l’expérience, en dialogue direct avec le lieu et l’assiette.
Chaque édition devient ainsi une composition unique aux côtés d’un(e) chef(fe), d’un lieu choisi en collaboration avec les vignerons(nes) et d’une sélection de vins précise, pensée pour le partage.
Dimanche 24 mai 2026
Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble
Lieu Clos des Maladries
436 avenue Jean Jaurès 51190 Avize
Verre d’accueil inclus .
Clos des Maladries 436 Avenue Jean Jaurès Avize 51190 Marne Grand Est
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English : En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble
L’événement En élevage Un menu en 5 temps, au cœur du vignoble Avize a été mis à jour le 2026-05-12 par Reims Tourisme & Congrès