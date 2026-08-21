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En forêt, Bibliothèque de Bellefontaine, Bellefontaine

vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque de Bellefontaine · Bellefontaine

En forêt, Bibliothèque de Bellefontaine, Bellefontaine

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Bellefontaine
Adresse
Bellefontaine
Ville
88370 Bellefontaine
Département
Vosges

En forêt Vendredi 27 novembre, 11h00 Bibliothèque de Bellefontaine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T11:00:00+01:00 – 2026-11-27T11:45:00+01:00
Fin : 2026-11-27T11:00:00+01:00 – 2026-11-27T11:45:00+01:00

Assis autour d’une clairière, nous sommes conviés à réaliser un paysage sonore sans paroles. Passe de mains en mains, de quoi faire chanter les arbres, sonner la pluie, siffler le vent, gronder l’orage. Les appeaux pépient, le Cristal Baschet lance ses mélopées, les gouttes d’eau donnent le rythme, la voix se fraye un chemin, pose le chant au creux des oreilles… Place à l’écoute et à l’improvisation ! Une expérience toute en sensations et émotions.

Bibliothèque de Bellefontaine Bellefontaine Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est
Clairière sonore et musicale participative

Crédit photo : Adrien Labit

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