En formation, Les Toiles, Saint-Gratien

Informations pratiques

En formation Dimanche 20 septembre, 16h00 Les Toiles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:14:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:14:00+02:00

Les Toiles place Francois-Truffaut, Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0891#showmovie?id=FWJ44 »}]

Avec julien meunier – Une année aux côtés des apprentis reporters du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), à Paris. Se forme-t-on aux règles et usages du journalisme ? Ou bien s’y conforme-t…