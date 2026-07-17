AGENDA · Saint-Gratien
Numéros zéro, Les Toiles, Saint-Gratien
dimanche 20 septembre 2026 · Les Toiles · Saint-Gratien
Informations pratiques
Numéros zéro Dimanche 20 septembre, 18h30 Les Toiles Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:59:00+02:00
Les Toiles place Francois-Truffaut, Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0891#showmovie?id=WJ0UR »}]
Avec julien meunier – ”1977, Paris. Claude Perdriel, directeur du « Nouvel Observateur », prépare un quotidien d’information, « Le Matin de Paris ». J’obtiens la permission de filmer en toute liberté l…
À voir aussi à Saint-Gratien (Val-d'Oise)
- Notre salut, Les Toiles, Saint-Gratien 4 octobre 2026
- Le problème lapin, cartographie 7, Théâtre Jean Marais, Saint-Gratien 28 novembre 2026