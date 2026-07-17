Numéros zéro, Les Toiles, Saint-Gratien

Informations pratiques

Numéros zéro Dimanche 20 septembre, 18h30 Les Toiles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:59:00+02:00

Les Toiles place Francois-Truffaut, Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0891#showmovie?id=WJ0UR »}]

Avec julien meunier – ”1977, Paris. Claude Perdriel, directeur du « Nouvel Observateur », prépare un quotidien d’information, « Le Matin de Paris ». J’obtiens la permission de filmer en toute liberté l…