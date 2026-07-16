Le problème lapin, cartographie 7, Théâtre Jean Marais, Saint-Gratien
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre Jean Marais · Saint-Gratien
Informations pratiques
Le problème lapin, cartographie 7 Samedi 28 novembre, 20h45 Théâtre Jean Marais Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:45:00+01:00 – 2026-11-28T22:10:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:45:00+01:00 – 2026-11-28T22:10:00+01:00
Le problème lapin, cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)
Création 2021
Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ?
Mais les lapins sont-ils vraiment aussi crétins ? La question est évidemment essentielle.
Interprétations
De Frédéric Ferrer
Avec la complicité d’Hélène Schwartz pour mener l’enquête et penser lapin
Avec Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz
Régie générale et construction Paco Galan
Accessoires – Scénographie Margaux Folléa
Costumes Anne Buguet
Masques Sébastien Baille et Einat Landais
Mentions
Production : Compagnie Vertical Détour
Co-production : Maison des Métallos, Paris
Avec le soutien du Département de la Seine et Marne et de la
DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du plan de relance.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est accueillie en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-France.
Théâtre Jean Marais Saint-Gratien (95) Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769679399 »}]
Vertical Détour – Frédéric Ferrer
Le Vaisseau