En mai, Fête des plants, Ancienne gare de Chalabre, Chalabre

En mai, Fête des plants Dimanche 10 mai, 10h00 Ancienne gare de Chalabre Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Une journée festive sur la voie verte du « Canal du Midi à Montségur » où producteurs et artisans locaux mettent à l’honneur la richesse végétale de notre territoire.

Ateliers, conférence, expositions et concerts viendront ponctuer vos rencontres avec les nombreux exposants.

Buvette et petite restauration vous seront proposées tout au long de la journée. A midi, vous pourrez vous restaurer d’un savoureux repas aux choix variés, dans une chaleureuse ambiance musicale !

La fête, idéalement située sur le parcours de la voie verte reliant Lavelanet à Mirepoix et Bram, permet un accès en mobilité douce. Un accueil et parking à vélo sont prévus à l’arrivée !

Ancienne gare de Chalabre Chalabre 11230 Chalabre 11230 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.atoutfruit.fr/en-mai-fete-des-plants »}]

Marché aux plants et d’artisanat végétal et local

Atout Fruit