Chalabre

EN MAI, FÊTE DES PLANTS !

Chalabre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Dès 10 h à Chalabre, secteur ancienne gare.

6ème édition de cette fête de printemps ! Producteurs et artisans seront au rendez-vous pour mettre le végétal et notre beau territoire à l’honneur. Conférences, ateliers et balades au programme.

Buvette, restauration et spectacle tout public, nous assureront de passer un agréable moment le long de la Voie Verte.

Il y aura une quarantaine de stands tenus par des producteurs de plantes et artisans divers.

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 7 77 77 95 02

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English :

From 10 a.m. in Chalabre, in the old station area.

6th edition of this spring festival! Producers and artisans will be on hand to put plants and our beautiful region in the spotlight. Conferences, workshops and walks on the program.

Refreshments, food and entertainment for the general public will ensure you have a great time along the Voie Verte.

There will be some forty stands run by plant producers and various craftsmen.

L’événement EN MAI, FÊTE DES PLANTS ! Chalabre a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises