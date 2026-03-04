En mode romain, Musée Narbo Via, Narbonne

En mode romain Samedi 23 mai, 17h00 Musée Narbo Via Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cette année, nous invitons les élèves à explorer le vêtement à l’époque romaine. Ce projet pédagogique propose une immersion dans la vie quotidienne des habitants de Narbo Martius. Ils conçoivent leur propre tenue : toge, stola ou tunique, reflet d’un statut social. Une véritable correspondance s’établit ainsi entre création artistique et patrimoine muséal.

Le projet débute par une visite guidée conçue pour l’occasion, permettant de comprendre le mode de vie romain, les codes vestimentaires, les soins du corps, les coiffures et le maquillage. Un focus est consacré aux techniques de teinture des textiles.

Des mamies des élèves et des mamies de la maison des loisirs de Vinassan, nous accompagnent dans cette aventure à travers la conception des vêtements et des patchworks. Tandis qu’une intervenante artistique, Diane Baudracco membre de la troupe « Clape en scène », nous accompagne dans la mise en scène du défilé final qui se tiendra le samedi 23 mai lors de la Nuit des Musées !

La classe, l’œuvre !

©Laurie Martres