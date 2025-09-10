En quête d’ailleurs Liancourt-Saint-Pierre

En quête d’ailleurs Liancourt-Saint-Pierre mercredi 20 mai 2026.

En quête d’ailleurs

27 rue de Chaumont Liancourt-Saint-Pierre Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Compagnie des vagabondes

Dès 7 ans

Petra, Macha et Douchka sont en voyage et viennent faire une halte chez vous. Elles installent leur campement ; un décor mêlé d’objets insolites et d’une grande carte du monde inventée. Ces objets leur ont été envoyés par leur mère, partie sur les routes, de l’autre côté du globe, il y a une dizaine d’années. Le départ et la disparition de cette femme crée un grand questionnement sur le sens de la vie, la finitude et comment exister et ne pas regretter.

Les comédiennes posent en direct des questions sur les plaisirs de la vie et improvisent des haïkus inspirés des visages des spectateurs.ices. Avec elles, une illustratrice dessine également en direct et à sa façon ce moment partagé.

Dans le cadre du Contrat culture ruralité, réalisé avec le ministère de la culture.

27 rue de Chaumont Liancourt-Saint-Pierre 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

Compagnie des vagabondes

Ages 7 and up

Petra, Masha and Dushka are on a journey and have come to make a stop at your home. They set up camp in a décor of unusual objects and a large invented map of the world. These objects were sent to them by their mother, who left for the road on the other side of the globe ten years ago. The departure and disappearance of this woman raises questions about the meaning of life, finitude and how to exist without regret.

The actresses ask live questions about the pleasures of life and improvise haikus inspired by the faces of the audience. They are joined by an illustrator, who draws this shared moment in her own way.

As part of the Contrat Culture Ruralité program, produced in conjunction with the French Ministry of Culture.

German :

Compagnie des vagabondes

Ab 7 Jahren

Petra, Mascha und Duschka sind auf Reisen und machen bei dir Halt. Sie schlagen ihr Lager auf; ein Dekor aus ungewöhnlichen Gegenständen und einer großen erfundenen Weltkarte. Diese Gegenstände wurden ihnen von ihrer Mutter geschickt, die vor zehn Jahren auf der anderen Seite der Welt unterwegs war. Der Weggang und das Verschwinden dieser Frau wirft große Fragen über den Sinn des Lebens, die Endlichkeit und die Frage auf, wie man existieren und nicht bereuen kann.

Die Schauspielerinnen stellen live Fragen zu den Freuden des Lebens und improvisieren Haikus, die von den Gesichtern der Zuschauer inspiriert sind. Eine Illustratorin zeichnet ebenfalls live und auf ihre Weise diesen gemeinsamen Moment.

Im Rahmen des Contrat culture ruralité (Kulturvertrag für den ländlichen Raum), realisiert mit dem Kulturministerium.

Italiano :

Compagnie des vagabondes

Da 7 anni

Petra, Macha e Dushka sono in viaggio e si fermano a casa vostra. Si accampano in un ambiente arredato con oggetti insoliti e una grande mappa del mondo inventata. Questi oggetti sono stati inviati loro dalla madre, partita in viaggio dall’altra parte del mondo dieci anni fa. La partenza e la scomparsa di questa donna sollevano domande sul senso della vita, sulla finitudine e su come esistere senza rimpianti.

Le attrici pongono domande dal vivo sui piaceri della vita e improvvisano haiku ispirati dai volti del pubblico. A loro si aggiunge un’illustratrice, che disegna dal vivo, a modo suo, questo momento condiviso.

Nell’ambito del Contrat culture ruralité, prodotto con il Ministero della Cultura francese.

Espanol :

Compañía de vagabundos

Desde 7 años

Petra, Macha y Dushka están de viaje y hacen escala en su casa. Montan un campamento decorado con objetos insólitos y un gran mapamundi inventado. Estos objetos les fueron enviados por su madre, que se marchó de viaje al otro lado del globo hace diez años. La marcha y desaparición de esta mujer plantea interrogantes sobre el sentido de la vida, la finitud y cómo existir sin remordimientos.

Las actrices plantean en directo preguntas sobre los placeres de la vida e improvisan haikus inspirados en los rostros del público. A ellas se une una ilustradora, que también dibuja en directo, a su manera, este momento compartido.

En el marco del Contrat culture ruralité, producido con el Ministerio de Cultura francés.

