En quête de patrimoine à Locmariaquer Locmariaquer
mardi 25 août 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
En quête de patrimoine à Locmariaquer
Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Explorez autrement votre commune en découvrant les travaux de l’Inventaire participatif du patrimoine bâti à travers des photos anciennes.
Habitants, passionnés ou curieux, devenez enquêteurs à nos côtés aidez-nous à identifier des photographies prises en 1969 sur la commune de Locmariaquer par la Région Bretagne.
En partenariat avec La Région BRETAGNE, la Commune de Locmariaquer
Entrée libre .
Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement En quête de patrimoine à Locmariaquer Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locmariaquer (Morbihan)
- Na Cheiltigh en concert Locmariaquer 21 août 2026
- Forum des associations Locmariaquer 5 septembre 2026
- A la découverte de Locmariaquer Locmariaquer 20 septembre 2026