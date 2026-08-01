Informations pratiques

Locmariaquer

En quête de patrimoine à Locmariaquer

Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Explorez autrement votre commune en découvrant les travaux de l’Inventaire participatif du patrimoine bâti à travers des photos anciennes.

Habitants, passionnés ou curieux, devenez enquêteurs à nos côtés aidez-nous à identifier des photographies prises en 1969 sur la commune de Locmariaquer par la Région Bretagne.

En partenariat avec La Région BRETAGNE, la Commune de Locmariaquer

Entrée libre .

Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45

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English :

L’événement En quête de patrimoine à Locmariaquer Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon