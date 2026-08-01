UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Locmariaquer

Na Cheiltigh en concert Locmariaquer

vendredi 21 août 2026 · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Chapelle du Moustoir
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

Na Cheiltigh en concert

Chapelle du Moustoir Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Na Cheiltigh vous invite à un concert de musique celtique traditionnelle et vous fera voyager en pays celtes Bretagne, Irlande, ….. aux sons de la harpe, de la guitare, du violon, de la flûte et de l’accordéon diatonique.

Une belle soirée en perspective dans un site exceptionnel sur les rives du Golfe du Morbihan.   .

Chapelle du Moustoir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 86 31 02 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Na Cheiltigh en concert Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Locmariaquer (Morbihan)