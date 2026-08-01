Informations pratiques

Locmariaquer

Na Cheiltigh en concert

Chapelle du Moustoir Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Na Cheiltigh vous invite à un concert de musique celtique traditionnelle et vous fera voyager en pays celtes Bretagne, Irlande, ….. aux sons de la harpe, de la guitare, du violon, de la flûte et de l’accordéon diatonique.

Une belle soirée en perspective dans un site exceptionnel sur les rives du Golfe du Morbihan. .

Chapelle du Moustoir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 86 31 02 28

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English :

L’événement Na Cheiltigh en concert Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon