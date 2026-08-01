Huîtres, Voiles et Compagnie Locmariaquer
samedi 15 août 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Huîtres, Voiles et Compagnie
Port de Locmariaquer Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Cette fête annuelle accueille gourmets et amoureux de la culture bretonne sur le port de la cité de l’huître
Au Programme
-Accueil de bateaux traditionnels, avec pot des équipages (huitres, pain beurre et vin blanc)
-Chants de marins et musique traditionnelle
-Repas sur le port (samedi soir et dimanche midi)
-Concours d’écaillers: amateurs et professionnels s’affrontent
-Bal populaire et feu d’artifice
La fête offre aux visiteurs la possibilité de déguster des huîtres fraîchement ouvertes, accompagnées de vin blanc, ainsi que des plateaux-repas comprenant huîtres, fruits de mer, far breton et autres spécialités locales. Les stands de restauration, tenus par le Comité des fêtes et le Syndicat ostréicole, proposent des produits frais et de qualité à des prix accessibles. .
Port de Locmariaquer Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 09 22 25 05
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English :
L’événement Huîtres, Voiles et Compagnie Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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