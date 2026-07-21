Graver son menhir Site des mégalithes Locmariaquer

Informations pratiques

Locmariaquer

Graver son menhir

Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18 2026-08-20

Les gravures retrouvées sur les mégalithes morbihannais font aujourd’hui l’objet d’études renouvelées grâce à l’émergence de nouvelles méthodes et outils d’observation. Elles révèlent ainsi l’omniprésence du monde maritime à travers les représentations de la mer, des embarcations et de certains animaux marins.

Atelier participatif: A partir de la découverte de ces gravures, les visiteurs seront invités à modeler, avec de l’argile, leur propre menhir qui sera ensuite gravé de motifs néolithiques, racontant ainsi leur propre récit et vision du monde.

Par Philippe Guillonnet, en partenariat avec Préhistoire interactive et l’association Koruc

A partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.)

4 sessions sont programmées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 durée 50 minutes

Tarif, sans supplément au droit d’entrée ; possibilité de réserver en ligne bouton visite libre

Jauge 15 personnes .

Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59

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English :

L’événement Graver son menhir Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon