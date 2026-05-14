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Vide grenier Stade municipal Locmariaquer

Vide grenier Stade municipal Locmariaquer dimanche 2 août 2026.

Lieu : Stade municipal

Adresse : Kerlogonan

Ville : 56740 Locmariaquer

Département : Morbihan

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Locmariaquer

Vide grenier

Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide grenier organisé par le L.P.C. (club de pétanque de Locmariaquer) et l’ACCCA (association des chasseurs de Locmariaquer) 14° édition

Plus de 150 exposants attendus !

Restauration et buvette sur place   .

Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 7 50 42 02 10 

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English :

L’événement Vide grenier Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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