Vide grenier Stade municipal Locmariaquer
Vide grenier Stade municipal Locmariaquer dimanche 2 août 2026.
Locmariaquer
Vide grenier
Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide grenier organisé par le L.P.C. (club de pétanque de Locmariaquer) et l’ACCCA (association des chasseurs de Locmariaquer) 14° édition
Plus de 150 exposants attendus !
Restauration et buvette sur place .
Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 7 50 42 02 10
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English :
L’événement Vide grenier Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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