Vide grenier Stade municipal Locmariaquer

Locmariaquer

Vide grenier

Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier organisé par le L.P.C. (club de pétanque de Locmariaquer) et l’ACCCA (association des chasseurs de Locmariaquer) 14° édition

Plus de 150 exposants attendus !

Restauration et buvette sur place .

Stade municipal Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 7 50 42 02 10

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English :

L’événement Vide grenier Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon