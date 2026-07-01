Atelier découverte: Trois petits mégalithes Site des mégalithes Locmariaquer
jeudi 30 juillet 2026 · Site des mégalithes · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Atelier découverte: Trois petits mégalithes
Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Qui sont les constructeurs des monuments mégalithiques ? Qu’est-ce qu’un menhir ? A quoi sert un dolmen ?
Cet atelier permet de découvrir le Néolithique et les monuments mégalithiques du site à travers une visite adaptée et des activités manuelles maquettes et dessin.
Atelier découverte destiné aux enfants de 4 à 6 ans en compagnie de leurs parents.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte durant l’atelier.
Conditions d’accès Point de rendez-vous au bâtiment d’accueil du Site des mégalithes 15 minutes avant le début de l’activité.
Consigne Visite en extérieur. Prévoir des vêtements de saison et chaussures fermées
*Attention Les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur le site (sauf chien guide et d’assistance), même dans un sac de transport. .
Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59
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English :
L’événement Atelier découverte: Trois petits mégalithes Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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