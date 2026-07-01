Atelier découverte: Trois petits mégalithes Site des mégalithes Locmariaquer

Informations pratiques

Locmariaquer

Atelier découverte: Trois petits mégalithes

Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Qui sont les constructeurs des monuments mégalithiques ? Qu’est-ce qu’un menhir ? A quoi sert un dolmen ?

Cet atelier permet de découvrir le Néolithique et les monuments mégalithiques du site à travers une visite adaptée et des activités manuelles maquettes et dessin.

Atelier découverte destiné aux enfants de 4 à 6 ans en compagnie de leurs parents.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte durant l’atelier.

Conditions d’accès Point de rendez-vous au bâtiment d’accueil du Site des mégalithes 15 minutes avant le début de l’activité.

Consigne Visite en extérieur. Prévoir des vêtements de saison et chaussures fermées

*Attention Les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur le site (sauf chien guide et d’assistance), même dans un sac de transport. .

Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59

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English :

L’événement Atelier découverte: Trois petits mégalithes Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon