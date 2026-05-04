En Quête de Sens : Alban Lemasson et Maël Leroux Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Jeudi 21 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Alban Lemasson et Maël Leroux éthologie animal et humaine autour de leur ouvrage “Quand les animaux prennent la parole”.

Alban Lemasson et Maël Leroux éthologie animal et humaine autour de leur ouvrage “Quand les animaux prennent la parole” (2025, Apogée).

Depuis le XXe siècle, les éthologues ( K. Lorenz, J. Goodall, F de Waal, etc.) révisent nos a priori sur les animaux qu’on préférerait croire « bêtes » pour conforter les privilèges humains.

Dans Quand les animaux prennent la parole! Alban Lemasson et Maël Leroux décodent les capacités langagières animales et montrent qu’elles sont associées à des comportements sociaux plus complexes qu’on ne le croit; culture, syntaxe, mimétisme leur appartiennent bien.

Les étudiants du CPES SEnS échangeront avec les scientifiques sur les étonnantes découvertes révélées par leurs études de terrain et sur la spécificité de leur discipline: l’éthologie animale et humaine.

**► Jeudi 21 mai à 18h30 au Diapason**

**Gratuit >** [**Réservation conseillée**](https://www.billetweb.fr/en-quete-de-sens-3)

_Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) SEnS est une formation sélective en trois ans, co-portée par l’ENS Rennes, l’Université de Rennes et le lycée Chateaubriand._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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