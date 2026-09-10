Informations pratiques

EN QUÊTE DE SENS : LOMIG Le Diapason – Université de Rennes Rennes 24 et 26 novembre Ille-et-Vilaine

Le cycle de conférence En quête de Sens invite l’illustrateur Lomig

### **EN QUÊTE DE SENS : LOMIG**

**Le cycle de conférence En quête de Sens est une initiative de diffusion des savoirs portée par les étudiant·es du CPES, élaboré en partenariat avec le Service Culturel de l’Université de Rennes.**

Lomig est un illustrateur rennais. Auteur de plusieurs romans graphiques, il viendra raconter au public la façon dont il a réussi à traduire en BD le destin hors norme de l’américain John Muir (1835-1914), pionnier de l’écologie moderne et grand amoureux de la nature. Suite à un accident de travail qui a failli lui faire perdre la vue à 29 ans, John Muir abandonne tout pour partir explorer la nature américaine dans tout ce qu’elle a de plus grandiose. Il deviendra l’un des premiers à faire de la protection de la nature le combat d’une vie. Lomig en a tiré un ouvrage majestueux, une ode à la nature : «Au cœur des solitudes» (Editions Sarbacane – 2023)

**► Jeudi 26 novembre à 18h30**

**LE DIAPASON – Gratuit**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-24T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-26T20:00:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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