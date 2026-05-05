En Revanche, Le Bacchus, Rennes

En Revanche 7 – 11 juillet Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T22:15:00+02:00

Fin : 2026-07-11T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:15:00+02:00

avec Edwina Girard, Taos Sonzogni et Vanessa Kayo

Trois copines d’enfance se réunissent pour leur traditionnelle soirée Margarita.

Mais ce soir-là, Bérénice ajoute aux debriefs de dates Tinder un souvenir de petite fille. Un souvenir qui s’était perdu quelque part. Un souvenir qui ne la lâche plus.

Elle veut se venger.

Elles vont l’aider.

Mais elles sont nulles en vengeance.

Les spectateurs en parlent :

» Les personnages sont hilarants, les comédiennes fantastiques. »

« L’écriture est fluide et moderne. Je ne pensais pas rire autant d’un tel sujet. »

» Une comédie des plus utiles pour tous, entre rire, frisson et émotion ».

À partir de 16 ans

Tarif unique : 21 euros

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8194-en-revanche-juillet-2026.html »}]

Une pièce de Vanessa Kayo Comédie Café Théâtre