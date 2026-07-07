En route ! Chaque jour est un nouveau chemin Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

En route ! Chaque jour est un nouveau chemin

Mardi 20 avril 2027 de 10h à 10h40. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-20 10:00:00

fin : 2027-04-20 10:40:00

Date(s) :

2027-04-20

Ciné petiots

Programme d’animation (2026)Enfants

Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers une charmante escargote, une fratrie de lapereaux, un jeune dragon, deux sœurs hermines, un agneau dans les nuages, et un petit garçon vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde.



– L’Escargote à Paris d’Alexei Mironov et Yulia Matrosova (Russie, 4′, 2014) C’est parti pour notre petite escargote qui décide d’aller faire le tour du Monde. Au détour de son voyage qui l’amène à Londres, à Moscou et au Mexique, elle se pose à Paris. Rien de plus enrichissant que de découvrir d’autres cultures, et, au gré des rencontres, de s’enrichir de ce que les autres peuvent nous apporter. Mais qu’il est bon aussi de rentrer chez soi et de s’apercevoir que les vrais amis, sont ceux que nous choisissons avec le cœur.



– Sevanik, le petit dragon de Harutyun Tumaghyan (Arménie, 7′, 2023) Sevanik est un petit dragon vivant dans le lac Sevan. Il n’a qu’un seul ami un nuage duveteux. Ce nuage, un peu comme un parent ou un ange, suit chacun de ses mouvements et de ses émotions. Mais un jour, Sevanik décide de s’aventurer en dehors du lac pour découvrir la Terre ferme. Il se fait piquer par un moustique. Cet incident va chambouler les deux amis, les obliger à changer leurs habitudes et modifier leur regard sur les autres.



– La Balade de Mazayka de Yuri Chaika-Pronin (Russie, 4′, 2023)

Le légendaire grand-père Mazaito s’est donné pour mission de sauver de la noyade tous les animaux pris par les eaux. Chantant à la barre de sa barque, il récupère lapins et loups pour leur offrir un asile sûr sur la terre ferme.



– Mû et la source divine de Malin Neumann (Allemagne, 6′, 2024)

Suite à une sécheresse extrême, la source divine s’est tarie et Mû décide de partir à la recherche d’eau, indispensable pour la relancer. Accompagné de son animal de compagnie, il entreprend alors un voyage jusqu’au bout du monde et jusqu’au plus haut sommet. Mais, malgré ses efforts, sa tentative échoue. Du moins le croit-il car, finalement, un évènement inattendu va redonner vie à la source.



– Aller & retour de Lucia Bulgheroni et Michele Greco (Italie, 9′, 2025)

Aller et Retour sont deux hermines qui à l’arrivée de l’hiver vont devoir chercher de la nourriture pour survivre. Si jeune et si vulnérable, elles vont devoir faire face à un grand danger. Que se passera-t-il quand Aller sera kidnappée ? Retour devra alors se mettre en route pour sauver sa sœur.



– Songe d’un petit agneau de Hamid Karimian (Iran, 5′, 2015)

Un jeune agneau s’est égaré dans une forêt inquiétante. Seul et perdu, la peur le gagne… quand soudain il perçoit les douces notes de la flûte d’un berger ! Envoûté par la volupté de la musique, l’agneau se laisse alors emporter dans un voyage imaginaire et féerique dans lequel ses craintes n’ont plus de place et qui le ramène au sein de son troupeau. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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L’événement En route ! Chaque jour est un nouveau chemin Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille