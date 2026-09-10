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En route vers le CREAT, Espace seniors Nantes Sud, Nantes

vendredi 9 octobre 2026 · Espace seniors Nantes Sud · Nantes

En route vers le CREAT, Espace seniors Nantes Sud, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Espace seniors Nantes Sud
Adresse
14, rue des Herses
Ville
44202 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

En route vers le CREAT Vendredi 9 octobre, 14h00 Espace seniors Nantes Sud Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Une visite guidée et collective pour découvrir les très nombreuses aides techniques proposées par le CreAT – Centre de ressources et d’expertise en aides techniques et animée par ses ergothérapeutes sur place.
C’et aussi l’occasion d’exposer sa situation dans son logement et ses questions.
Chaque visite est programmée sur l’année au départ des espaces seniors pour chaque quartier nantais en minibus avec des accompagnateurs mobilités de la DPVA .
Il faut compter une demie journée entre le départ et le retour

Espace seniors Nantes Sud 14, rue des Herses Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]
Visite guidée en minibus du CREAT pour en savoir plus sur les aménagements de mon logement en cas de perte d’autonomie et mobilité. autonomie CLIC

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