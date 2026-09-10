En route vers le CREAT, Espace seniors Nantes Sud, Nantes

Informations pratiques

En route vers le CREAT Vendredi 9 octobre, 14h00 Espace seniors Nantes Sud Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Une visite guidée et collective pour découvrir les très nombreuses aides techniques proposées par le CreAT – Centre de ressources et d’expertise en aides techniques et animée par ses ergothérapeutes sur place.

C’et aussi l’occasion d’exposer sa situation dans son logement et ses questions.

Chaque visite est programmée sur l’année au départ des espaces seniors pour chaque quartier nantais en minibus avec des accompagnateurs mobilités de la DPVA .

Il faut compter une demie journée entre le départ et le retour

Espace seniors Nantes Sud 14, rue des Herses Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]

Visite guidée en minibus du CREAT pour en savoir plus sur les aménagements de mon logement en cas de perte d’autonomie et mobilité. autonomie CLIC