En tête à tête avec un cercueil, Musée Girodet, Montargis

En tête à tête avec un cercueil Samedi 23 mai, 20h15, 21h15, 22h15 Musée Girodet Loiret

Réservation conseillée dans la limite des places disponibles (20 personnes), dès 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Découvrez-en plus sur le cercueil égyptien du musée avec une médiatrice; Ses décors, son histoire et les rites de passage dans l’au-delà… Vous suarez tout sur cet objet-trésor des collections !

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

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© Musée Girodet