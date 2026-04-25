Montargis

Nouveau Salon Les portes de l’invisible

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Nouveau Salon Les portes de l’invisible

Guidance en direct, messages de l’au-delà. Une voix, un lien, un message l’au-delà vous parle ici et maintenant ! .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 99 14 82 gaiaesoterismeevent@gmail.com

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English :

New Salon: The doors to the invisible

L’événement Nouveau Salon Les portes de l’invisible Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS