Montargis

Le Piano accessible en libre-service

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:30:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Le Piano accessible en libre-service

Venez nous faire partager votre maîtrise du piano tous les mardis entre 15h30 et 18h00*.

Attention le piano n’est pas un jouet ! Les agents de la médiathèque se réservent le droit de vous en interdire l’accès en cas de mésusage. *Événement à durée limitée .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The self-service Piano

L’événement Le Piano accessible en libre-service Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS