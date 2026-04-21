Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Piano accessible en libre-service Montargis

Le Piano accessible en libre-service Montargis

Le Piano accessible en libre-service Montargis mardi 5 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Montargis

Le Piano accessible en libre-service

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Le Piano accessible en libre-service
Venez nous faire partager votre maîtrise du piano tous les mardis entre 15h30 et 18h00*.
Attention le piano n’est pas un jouet ! Les agents de la médiathèque se réservent le droit de vous en interdire l’accès en cas de mésusage. *Événement à durée limitée   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The self-service Piano

L’événement Le Piano accessible en libre-service Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Montargis (Loiret)