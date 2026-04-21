Le Piano accessible en libre-service Montargis
Le Piano accessible en libre-service Montargis mardi 5 mai 2026.
Montargis
Le Piano accessible en libre-service
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Le Piano accessible en libre-service
Venez nous faire partager votre maîtrise du piano tous les mardis entre 15h30 et 18h00*.
Attention le piano n’est pas un jouet ! Les agents de la médiathèque se réservent le droit de vous en interdire l’accès en cas de mésusage. *Événement à durée limitée .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
The self-service Piano
L’événement Le Piano accessible en libre-service Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS
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