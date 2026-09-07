En vélo, sur les traces du premier chemin de fer du continent, L’Aventure du Train, Andrézieux-Bouthéon

Informations pratiques

En vélo, sur les traces du premier chemin de fer du continent Samedi 19 septembre, 09h00 L’Aventure du Train Loire

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’association des Amis du Vieux Bouthéon vous propose une découverte en VTT, VTC ou vélo de ville des vestiges de la première ligne de chemin de fer continentale Saint Etienne à Andrézieux (1827), dans le secteur Saint Just et Andrézieux.

Parcours facile de 10 km, avec une partie route sur piste cyclable et le reste en zone nature aux bords du Furan et de la Loire.

Des commentaires seront donnés à chaque vestige.

L’Aventure du Train Avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 64 61 54 32 https://www.aventuredutrain.com https://www.facebook.com/LAventureduTrain [{« type »: « email », « value »: « boutheon-amis@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06723933000 »}] L’Aventure du Train, centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer du continent. Expérience immersive, numérique et patrimoniale. Spectacle multimédia et balade en petit train. Parking gratuit. Arrêt transports urbains de Saint-Etienne Métropole. Halte SNCF

L’association des Amis du Vieux Bouthéon vous propose une découverte en VTT, VTC ou vélo de ville des vestiges de la première ligne de chemin de fer continentale Saint Etienne à Andrézieux (1827), le…

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