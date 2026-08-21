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En visite sur le chemin de halage, chemin de halage,, Saint-Bernard

dimanche 20 septembre 2026 · chemin de halage, · Saint-Bernard

En visite sur le chemin de halage, chemin de halage,, Saint-Bernard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chemin de halage,
Adresse
Saint-Bernard 01600
Ville
01600 Saint-Bernard
Département
Ain
Tarif
Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette sur le chemin de halage, à proximité du restaurant Chez Bibet.

En visite sur le chemin de halage Dimanche 20 septembre, 10h00 chemin de halage, Ain

Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette sur le chemin de halage, à proximité du restaurant Chez Bibet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour découvrir le halage, les usages passés du fleuve et le patrimoine fluvial, partez en visite sur le chemin de halage à 14h.
Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette sur le chemin de halage, à proximité du restaurant Chez Bibet.
Pour déambuler en toute autonomie, des panneaux informatifs disposés le long du chemin de halage vous invitent à découvrir à votre rythme les richesses naturelles et historiques de la Saône.
Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche : 10h-17h
Visite guidée : 14h
Gratuit
Organisé par l’association SPINOSA

chemin de halage, Saint-Bernard 01600 Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Pour découvrir le halage, les usages passés du fleuve et le patrimoine fluvial, partez en visite sur le chemin de halage à 14h.

©SPINOSA

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