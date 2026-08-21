En visite sur le chemin de halage, chemin de halage,, Saint-Bernard

Informations pratiques

En visite sur le chemin de halage Dimanche 20 septembre, 10h00 chemin de halage, Ain

Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette sur le chemin de halage, à proximité du restaurant Chez Bibet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour découvrir le halage, les usages passés du fleuve et le patrimoine fluvial, partez en visite sur le chemin de halage à 14h.

Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette sur le chemin de halage, à proximité du restaurant Chez Bibet.

Pour déambuler en toute autonomie, des panneaux informatifs disposés le long du chemin de halage vous invitent à découvrir à votre rythme les richesses naturelles et historiques de la Saône.

Buvette et petite restauration sur place.

Dimanche : 10h-17h

Visite guidée : 14h

Gratuit

Organisé par l’association SPINOSA

chemin de halage, Saint-Bernard 01600 Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Pour découvrir le halage, les usages passés du fleuve et le patrimoine fluvial, partez en visite sur le chemin de halage à 14h.

©SPINOSA