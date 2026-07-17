Encabanée, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse
mardi 29 septembre 2026 · Bibliothèque Pont des Demoiselles · Toulouse
Informations pratiques
Encabanée Mardi 29 septembre, 18h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
La compagnie La Portée propose une lecture-dégustation autour du roman Encabanée de Gabrielle Filteau-Chiba. D’abord, une traversée du roman interprétée par Roxane Driay. Puis, une dégustation végétale et éthique inspirée du livre, élaborée par Olivier Cotro.
Public : adultes
Durée : 1h
Sur inscriptions : 05 31 22 95 70
Mardi 29 septembre à 18h30 – Pont des Demoiselles
Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles
Lecture dégustation – Quinzaine littéraire
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