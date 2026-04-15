Enchainés, Museum d’histoire naturelle, Autun

Enchainés Samedi 23 mai, 17h30, 18h00, 18h30 Museum d’histoire naturelle Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Découvrir un ensemble d’oeuvres autour du thème « enchainés » (peinture, sculpture, lithographie, animal naturalisé), découvrir l’histoire de l’oeuvre, le lien avec le thème, le contexte de sa création.

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385520915 https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-museum-dhistoire-naturelle Plus de 800.000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Magnifique collection d’oiseaux, d’œufs et de nids représentant plus de 10.000 spécimens. Herbiers (300.000 planches). Collections d’insectes, de coquillages et de très nombreux fossiles et minéraux (300.000 pièces) qui retracent l’histoire géologique de la région. Échantillons fossilifères représentant les animaux et les végétaux ayant vécu dans notre région il y a 300 millions d’années. Le bassin d’Autun est une référence (stratotype) dans l’histoire de la terre pour une période de l’ère primaire. Les fossiles conservés en collection au musée en sont le témoignage.

Découvrir un ensemble d’oeuvres autour du thème « enchainés » (peinture, sculpture, lithographie, animal naturalisé), découvrir l’histoire de l’oeuvre, le lien avec le thème, le contexte de sa…

Ville d’Autun