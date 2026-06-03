Enchanté.e, de et avec Fred Tousch Cirque Electrique Paris
Enchanté.e, de et avec Fred Tousch Cirque Electrique Paris jeudi 2 juillet 2026.
Enchanté.e. au sens propre comme au figuré. Ici, l’enchantement n’est pas une poudre aux yeux, mais un passage. Une invitation à entrer dans l’infra-monde des fées, à franchir la ceinture du ridicule, pour mieux apprivoiser nos chimères. C’est un conte fantastique et iconoclaste où le merveilleux se frotte aux réalités des mondes qui nous entourent.
Un Mont Saint-Michel posé sur la tête d’une biche à trois pattes, effet pâtes à crêpe, Antitrouille, apparition de carrelage… Autant de visions pour une heure et quart de poésie, de franche rigolade et de magie-mais-pas-que… Car ne vous y trompez pas, ce sublime entourloupeur n’use de l’artifice et du merveilleux que pour mieux nous parler du réel et aider le monde à retrouver le chemin des utopies. Son sortilège a un but ultime : « vous aider à dompter les dragons qui Nous entourent ».
Une manière résolument originale pour nous… enchanté.e.
Fred Tousch revient dans une version épurée de « Fée ». Dépouillée de tout artifice superflu, pour se concentrer sur ce que cette étoile francophone de la diablerie verbale et théâtrale sait faire le mieux que personne : solliciter nos imaginaires.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 21h00 à 22h00
Le mercredi 01 juillet 2026
de 21h00 à 22h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi
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