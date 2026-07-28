Enchantement Le Mans
mardi 20 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Enchantement
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25
Venez voyager à travers les différents univers de Princesses, Pirates et super héros.
Venez voyager à travers les différents univers de Princesses, Pirates et super héros.
Un enchainement de costumes et de chorégraphies variées sur vos musiques favorites !
Un tour du monde avec de nombreux style de danse la danse orientale de Jasmine, la danse africaine de Vaiana, la danse celtique de Raiponce, les cascades et envolées de Super Héros…
Une immersion totale dans un monde enchantée avec une rencontre des Princesses au début du spectacle ainsi qu’avec les Super Héros à la fin.
Un spectacle de 45min pour les petits (à partir de 3 ans) et pour les grands, où un panel d’émotions se fait ressentir à travers la danse ! .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com
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English :
Come journey through the different worlds of princesses, pirates, and superheroes.
L’événement Enchantement Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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