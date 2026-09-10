Enfance à « Dakar court », Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Enfance à « Dakar court » Mardi 22 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Sélection de 3 films sur le thème de l’enfance, issus de la compétition officielle et primés lors des dernières éditions du festival sénégalais de courts métrages Dakar Court.

– C’ETAIT BIEN de Linda Lô. Sénégal, 2024, 18 min.

– LANGUE MATERNELLE de Mariame N’Diaye. France, 2023, 24 min.

– TIMIS de Awa Moctar Gueye. Sénégal, 2023, 13 min.

Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Soirée courts métrages proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026