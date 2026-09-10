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Enfance à « Dakar court », Cosmopolis, Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Cosmopolis · Nantes

Enfance à « Dakar court », Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Cosmopolis
Adresse
18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Enfance à « Dakar court » Mardi 22 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Sélection de 3 films sur le thème de l’enfance, issus de la compétition officielle et primés lors des dernières éditions du festival sénégalais de courts métrages Dakar Court.

C’ETAIT BIEN de Linda Lô. Sénégal, 2024, 18 min.
LANGUE MATERNELLE de Mariame N’Diaye. France, 2023, 24 min.
TIMIS de Awa Moctar Gueye. Sénégal, 2023, 13 min.

Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Soirée courts métrages proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

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