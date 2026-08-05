Enfances percutées : Grandir en guerre Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 17:00 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Discussion avec Zérane Girardeau, commissaire d’exposition de Déflagrations – dessins d’enfants, crimes de masse et Ahmad Ashour, enseignant-chercheur (Université de Tours / PAUSE), ancien directeur du Tamer Institute for Community Education à Gaza (Palestine) Les guerres sont des déflagrations intimes et collectives. Les dessins présentés à Cosmopolis pendant la durée de Décryptages racontent la jeunesse percutée d’enfants qui ont grandi, et qui grandissent aujourd’hui, comme victimes et grands témoins de guerres d’adultes. Qu’est-ce que grandir dans la dévastation ?La rencontre met en perspective le travail mené par Zérane Girardeau, et les recherches de Ahmad Ashour, spécialisé dans les politiques culturelles en contextes de guerre. Chercheur en exil dans le cadre du Programme PAUSE, Ahmad Ashour a dirigé et animé pendant 15 ans l’Institut Tamer à Gaza, une des importantes structures culturelles et éducatives adressées aux jeunes publics en Palestine. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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