La gestion des déchets verts, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

La gestion des déchets verts Mercredi 5 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:30:00+02:00

L’association Compostri vous présente des solutions concrètes pour transformer vos déchets verts en ressources utiles pour le jardin. L’idée ? Faire de votre parcelle un espace plus autonome et vivant.

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.