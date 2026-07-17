Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Le Parc des Oblates, Nantes
mercredi 5 août 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Inventaire participatif de limaces et d’escargots Mercredi 5 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations.
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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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