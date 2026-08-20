Enfances percutées : Grandir en guerre, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Enfances percutées : Grandir en guerre Samedi 26 septembre, 17h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:30:00+02:00

Discussion avec Zérane Girardeau, commissaire d’exposition de Déflagrations, Dessins d’enfants et violences de masse et Ahmad Ashour, enseignant-chercheur (Université de Tours / PAUSE), ancien directeur du Tamer Institute for Community Education à Gaza (Palestine)

Les guerres sont des déflagrations intimes et collectives. Les dessins présentés à Cosmopolis pendant la durée de Décryptages racontent la jeunesse percutée d’enfants qui ont grandi, et qui grandissent aujourd’hui, comme victimes et grands témoins de guerres d’adultes. Qu’est-ce que grandir dans la dévastation ?

La rencontre met en perspective le travail mené par Zérane Girardeau, et les recherches de Ahmad Ashour, spécialisé dans les politiques culturelles en contextes de guerre. Chercheur en exil dans le cadre du Programme PAUSE, Ahmad Ashour a dirigé et animé pendant 15 ans l’Institut Tamer à Gaza, une des importantes structures culturelles et éducatives adressées aux jeunes publics en Palestine.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Discussion proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Amar, 6 ans, « le sang du martyr », Raqqa, Syrie, 2012 – Source : Alwane / Zérane Confluence Artistique