Enfantines, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Enfantines Mercredi 9 septembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 18 mois