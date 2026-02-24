Enfants Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Dans le cadre feutré du musée,
entourés d’œuvres d’art, venez profiter
d’un moment de méditation sonore
et de relaxation.
Emmanuelle Gorius, praticienne
spécialisée en yoga et méditation vous
promet un voyage sensoriel pour un
véritable moment de bien-être.Enfants
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
English :
In the hushed atmosphere of the museum,
surrounded by works of art, come and enjoy
a moment of sound meditation
and relaxation.
Emmanuelle Gorius, a practitioner
specialized in yoga and meditation
promises you a sensory voyage for a
moment of well-being.
