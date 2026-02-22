Quiz en famille : à la découverte des contes animaliers, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille

Quiz en famille : à la découverte des contes animaliers Samedi 23 mai, 21h00 Musée Georges de La Tour Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Venez participer en famille à un quizz découverte sur le thème des contes animaliers accompagnés par notre artiste en résidence : Christophe Durant.

Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille, France Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour Doté d’une collection de peinture très cohérente, le musée trouve une situation privilégiée à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre Georges de La Tour. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle ainsi que l’exceptionnelle toile « Saint-Jean Baptiste dans le Désert », oeuvre majeure du peintre, achetée par le Conseil départemental de la Moselle en 1994. Le musée présente également des collections historiques vicoises.

Venez participer en famille à un quizz découverte sur le thème des contes animaliers accompagnés par notre artiste en résidence : Christophe Durant.

MuséeGDLT©