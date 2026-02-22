Exposition Ailes de soie et de sel, butineurs et voltigeurs place Philippe Leroy Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille

Exposition Ailes de soie et de sel, butineurs et voltigeurs

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-10-02 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Bureau d’information Touristique de Vic-sur-Seille, à l’Hôtel de la Monnaie, accueille une exposition photographique, signée Laurent Louis.

Un photographe naturaliste au cœur de la biodiversité

Lorrain de cœur et d’objectif, Laurent Louis se consacre depuis 2018 à la photographie naturaliste, avec une passion particulière pour la biodiversité de sa région. Son travail l’a conduit jusqu’au prestigieux Festival Photo de Montier-en-Der et sur des scènes internationales, où ses images ont su toucher un public bien au-delà de nos frontières.

Ailes de soie et de sel, butineurs et voltigeurs

À l’Hôtel de la Monnaie, le temps s’arrête pour laisser place à la contemplation. Cette exposition vous invite à la rencontre des sentinelles invisibles de nos paysages papillons, abeilles et libellules. À hauteur de fleur, dans le secret des herbes hautes ou au-dessus de l’eau, une épopée silencieuse se joue chaque jour…

C’est le récit de leur fragilité et de leur puissance. Chaque cliché capte un instant suspendu, un battement d’aile, un vol rasant, une pause lumineuse. Autant de fragments d’un monde minuscule qui anime nos paysages du Saulnois.

Au-delà de l’esthétique, le travail de Laurent Louis porte une invitation forte ralentir, observer, et prendre conscience de la richesse et de la fragilité du monde qui nous entoure. Ces insectes, souvent ignorés sont pourtant des acteurs essentiels de nos écosystèmes.Tout public

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place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

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English :

The Tourist Information Office in Vic-sur-Seille’s Hôtel de la Monnaie is hosting a photographic exhibition by Laurent Louis.

A naturalist photographer at the heart of biodiversity

A Lorrain by heart and lens, Laurent Louis has been devoting himself to naturalist photography since 2018, with a particular passion for the biodiversity of his region. His work has taken him as far as the prestigious Montier-en-Der Photo Festival and international stages, where his images have touched audiences far beyond our borders.

Wings of silk and salt, foragers and flutterers

At the Hôtel de la Monnaie, time stands still to make way for contemplation. This exhibition invites you to meet the invisible sentinels of our landscapes: butterflies, bees and dragonflies. At the height of a flower, in the secrecy of tall grass or above the water, a silent epic is played out every day…

This is the story of their fragility and power. Each shot captures a suspended moment, a wingbeat, a low-angled flight, a luminous pause. So many fragments of a tiny world that animates our Saulnois landscapes.

Beyond aesthetics, Laurent Louis’ work carries a strong invitation to slow down, observe and become aware of the richness and fragility of the world around us. These often overlooked insects are essential players in our ecosystems.

L’événement Exposition Ailes de soie et de sel, butineurs et voltigeurs Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-13 par OT DU PAYS SAULNOIS